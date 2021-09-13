В Украине каждый пятый считает, что нужно как можно быстрее отказаться от карантина - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Большинство украинцев уверены, что сейчас не стоит отменять карантинные меры безопасности. Однако каждый пятый считает, что от таких ограничений нужно как можно быстрее отказаться. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
Детали
По данным опроса, 23% украинцев считают, что нужно как можно быстрее отказаться от карантина, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могло работать и зарабатывать на жизнь.
43% опрошенных убеждены, что нужно тщательно соблюдать карантин, пока распространение заболеваемости не будет преодолено, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства людей.
Неоднозначное отношение к карантину подтверждает тот факт, что практически равное количество украинцев поддержит или выступит против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные меры в населенном пункте респондентов: примерно 40% опрошенных выступают за такое решение и такое же количество — против .
В случае роста заболеваемости COVID-19 украинцы чаще всего поддерживают следующие меры: обязательное и бесплатное тестирование для всех, кто хочет (46%), запрет проведения массовых мероприятий (40%), внедрение 14-дневной изоляции для всех, кто прибывает из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%).
Лишь 2,6% считают, что следует прежде всего ограничивать движение общественного транспорта, а 16% считают, что угроза эпидемии недостаточна для предложенных мер.
Кроме того, большинство респондентов (56,5%) поддерживают введение ограничений для массовых религиозных мероприятий (крестных ходов, сборов) до завершения пандемии коронавируса. Против выступают 22,5% респондентов.
Добавим
Опрос провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года.
Всего был опрошен 2001 респондент среди взрослого населения Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.
Напомним
Лишь 31% украинцев считают, что смогут получить качественную медицинскую помощь в государственной больнице.