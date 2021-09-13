В Украине каждый пятый считает, что нужно как можно быстрее отказаться от карантина - опрос

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Большинство украинцев уверены, что сейчас не стоит отменять карантинные меры безопасности. Однако каждый пятый считает, что от таких ограничений нужно как можно быстрее отказаться. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.