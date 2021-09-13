В Україні кожен п'ятий вважає, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинних обмежень - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Більшість українців упевнені, що зараз не варто скасовувати карантинні заходи безпеки. Проте кожен п'ятий вважає, що від таких обмежень потрібно якнайшвидше відмовитися. Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, інформує УНН.
Деталі
За даними опитування, 23% українців вважають, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинних обмежень, незважаючи на ризики та застереження про поширення коронавірусу, щоб більшість людей могли працювати й заробляти на життя.
43% опитаних переконані, що потрібно ретельно дотримуватися карантинних обмежень, доки поширення захворюваності не буде подолано, навіть якщо це обернеться зниженням добробуту для більшості людей.
Неоднозначне ставлення до карантинних обмежень підтверджує той факт, що практично рівна кількість українців підтримає або виступить проти мера/сільського голови, якщо він/вона запропонує скасувати карантинні заходи у населеному пункті респондентів: приблизно 40% опитаних виступають за таке рішення і така сама кількість — проти.
У разі зростання захворюваності на COVID-19 українці найчастіше підтримують такі заходи: обов’язкове та безкоштовне тестування для усіх, хто хоче (46%), заборону проведення масових заходів (40%), впровадження 14-денної ізоляція для всіх, хто прибуває з країн, де захворюваність вища, ніж в Україні (38%).
Лише 2,6% вважають, що варто насамперед обмежувати рух громадського транспорту, а 16% вважають, що загроза епідемії недостатня для запропонованих заходів.
Окрім того, більшість респондентів (56,5%) підтримують запровадження обмежень для масових релігійних заходів (хресних ходів, зборів) до завершення пандемії коронавірусу. Проти виступають 22,5% респондентів.
Додамо
Опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року.
Загалом було опитано 2001 респондента серед дорослого населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нагадаємо
Лише 31% українців вважають, що зможуть отримати якісну медичну допомогу у державній лікарні.