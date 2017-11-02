Количество умышленных убийств в нынешнем году самое низкое за последние 20 лет - полиция

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4214 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65919 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133675 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108784 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109035 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102863 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147967 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество умышленных убийств в нынешнем году самое низкое за последние 20 лет - полиция

Количество умышленных убийств в нынешнем году самое низкое за последние 20 лет - полиция

Киев  •  УНН

 • 8586 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции сообщил, что за минувшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного убийства, а в этом году было совершено меньше умышленных убийств за последние 20 лет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению пресс-службы за период с 1997 по 2017 годы, количество умышленных убийств, совершенных в течение девяти месяцев каждого года, колебалась от пикового значения в 3494 таких преступлений (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году - 1185 умышленных убийств. Поэтому количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти втрое.

Напомним, за девять месяцев этого года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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