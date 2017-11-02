Количество умышленных убийств в нынешнем году самое низкое за последние 20 лет - полиция

Согласно сообщению пресс-службы за период с 1997 по 2017 годы, количество умышленных убийств, совершенных в течение девяти месяцев каждого года, колебалась от пикового значения в 3494 таких преступлений (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году - 1185 умышленных убийств. Поэтому количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти втрое.

Напомним, за девять месяцев этого года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.