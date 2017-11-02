Кількість умисних вбивств в нинішньому році найнижча за останні 20 років - поліція

Згідно з повідомленням прес-служби за період з 1997 по 2017 роки, кількість умисних убивств, вчинених упродовж дев‘яти місяців кожного року, коливалася від пікового значення у 3494 таких злочини (2000 рік) до найнижчого показника, зафіксованого у цьому році ‑ 1185 умисних убивств. Відтак кількість вбивств, вчинених упродовж 9 місяців 2017 року, порівняно з минулими роками зменшилася майже втричі.

Нагадаємо, за дев'ять місяців цього року в Україні відбулось 1185 умисних вбивств і замахів. Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.