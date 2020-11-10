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В Украине количество оплачиваемых больничных за месяц возросло на около 49%

В Украине количество оплачиваемых больничных за месяц возросло на около 49%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины фиксирует рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ на 48,9%. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНН.

"Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности. По оперативным данным в октябре текущего года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилась на 48,9%, на 35,4% выросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост числа листков и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезни, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.

"Темпы роста листков по временной нетрудоспособности являются крупнейшими в регионах, в которых областные центры отнесены к "красному" и "оранжевому" уровней эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - добавили в ФССУ.

Так, в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской области - 87,9%, в Николаевской области - 83,3%, в Винницкой области - 80,4%, в Полтавской области - 72,6%, Харьковской области - 66,1%, в Черкасской области - 63%, в Ровенской области - 62,2%.

Напомним, на протяжении октября ФССУ принял на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен.

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