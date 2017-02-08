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В Украине с гепатитом С живет около 8,5% населения

Киев • УНН

 • 8387 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ - ред.) в Украине до 8,5% населения живет с вирусом гепатита С (ВГС - ред.), передает УНН со ссылкой на ВОЗ.

В Украине с гепатитом С живет около 8,5% населения

В то же время, по данным ВОЗ, сегодня в мире инфицированы более 152 млн человек.

А в Украине до 8,6% населения живет с ВГС, что составляет примерно3,5 млн человек.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ, которым последняя уполномочена на подписание Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Гилеад".

Из текста проекта Мирового соглашения, который есть в распоряжении УНН, следует то, что Украина по требованию американской компании "Гилеад" (производителя лекарств против гепатита С — ред.) намерена отменить регистрацию лекарств от гепатита С других производителей, которые сегодня продаются на территории нашего государства.

При этом, стоимость этих лекарств ниже, чем стоимость тех, которые предлагает "Гилеад".

Свое требование к Украине американская компания объясняет тем, что была первой, кто зарегистрировал в Украине лекарства от гепатита С на основе действующего вещества - Софосбувир, а поэтому, как бы, имеет право их эксклюзивной продажи на территории нашей страны в течение 5 лет.

Вместе с тем, американский "Гилеад" не смог доказать этого в суде, когда требовал от Минздрава отмены регистрации другого препарата. Рассмотрение этого дела продолжается уже в апелляционной инстанции.

Таким образом Минздрав выиграл первую судебную инстанцию против "Гилеад", однако, впоследствии все равно решил принять условия американцев и согласился отменить регистрацию более дешевых лекарств от гепатита С, которые сейчас доступны украинцам.

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