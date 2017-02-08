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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні із гепатитом С живе близько 8,5% населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ — ред.) в Україні до 8,5% населення живе з вірусом гепатиту С (ВГС — ред.), передає УНН з посиланням на ВООЗ.

В Україні із гепатитом С живе близько 8,5% населення

Водночас, за даними ВООЗ, на сьогодні у світі інфіковано понад 152 млн людей.

А в Україні до 8,6% населення живе з ВГС, що становить приблизно 3,5 млн людей.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С.

Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ, яким осатаню уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”.

Із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С — ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.

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