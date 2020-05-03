В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки

"В ближайшие трое суток в Украине кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Так, по данным синоптиков, температура завтра ночью 7-13°, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°, на остальной территории 18-23°, на юге и востоке до 26°; в течение 5-6 мая в Украине снижение дневной, в западных областях и ночной температуры на 3-5°, в Карпатах местами мокрый снег и заморозки.