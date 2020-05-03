В Україні днями очікуються дощі і град, а у Карпатах – сніг і заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні у днями очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали, а у Карпатах – сніг і заморозки. Про це УНН повідомили у Гідрометцентрі.
“У найближчі три доби в Україні короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
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Так, за даними синоптиків, температура завтра вночі 7-13°, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 14-19°, на решті території 18-23°, на півдні та сході до 26°; протягом 5-6 травня в Україні зниження денної, в західних областях і нічної температури на 3-5°, в Карпатах місцями мокрий сніг і заморозки.