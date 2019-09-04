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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108757 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112155 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118281 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124077 просмотра

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В Украине из-за незаконной добычи янтаря повреждено более 6 тыс. га земли

В Украине из-за незаконной добычи янтаря повреждено более 6 тыс. га земли

Киев  •  УНН

 • 21478 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В лесах государственных лесохозяйственных предприятий, которые координируются Киевским, Волынским, Житомирской и Ровенской областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства, повреждено более 6 тыс. га земли из-за незаконной добычи янтаря. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

"По оперативной информации, в лесах государственных лесохозяйственных предприятий, которые координируются Киевским, Волынским, Житомирской и Ровенской областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства, площадь нарушенных земель лесного фонда в результате незаконного пользования недрами (добычи янтаря - ред.) составляет более 6 тыс. гектаров", - говорится в ответе.

Из-за противоправных действий меняется гидрологический режим, повреждается почвенный и растительный покровы, портится плодородный слой земли, что существенно ограничивает возможности дальнейшей эксплуатации лесных земель, и в результате наносятся значительные убытки государству.

Напомним, до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

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