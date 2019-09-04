В Украине из-за незаконной добычи янтаря повреждено более 6 тыс. га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В лесах государственных лесохозяйственных предприятий, которые координируются Киевским, Волынским, Житомирской и Ровенской областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства, повреждено более 6 тыс. га земли из-за незаконной добычи янтаря. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.
"По оперативной информации, в лесах государственных лесохозяйственных предприятий, которые координируются Киевским, Волынским, Житомирской и Ровенской областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства, площадь нарушенных земель лесного фонда в результате незаконного пользования недрами (добычи янтаря - ред.) составляет более 6 тыс. гектаров", - говорится в ответе.
Из-за противоправных действий меняется гидрологический режим, повреждается почвенный и растительный покровы, портится плодородный слой земли, что существенно ограничивает возможности дальнейшей эксплуатации лесных земель, и в результате наносятся значительные убытки государству.
Напомним, до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.