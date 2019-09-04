В Україні через незаконний видобуток бурштину пошкоджено понад 6 тис. га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У лісах державних лісогосподарських підприємств, які координуються Київським, Волинським, Житомирським та Рівненським обласними управліннями лісового та мисливського господарства, пошкоджено понад 6 тис. га землі через незаконний видобуток бурштину. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державному агентстві лісових ресурсів України.
"За оперативною інформацією, у лісах державних лісогосподарських підприємств, які координуються Київським, Волинським, Житомирським та Рівненським обласними управліннями лісового та мисливського господарства, площа порушених земель лісогосподарського призначення внаслідок незаконного користування надрами (видобутку бурштину — ред.) складає понад 6 тис. гектарів", — йдеться у відповіді.
Як вказано, через протиправні дії змінюється гідрологічний режим, пошкоджується ґрунтовий та рослинний покрови, псується родючий шар землі, що істотно обмежує можливості подальшої експлуатації лісових земель, і в результаті завдаються значні збитки державі.
Нагадаємо, до 1 грудня в Україні мають бути розроблені і ухвалені в парламенті закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину.