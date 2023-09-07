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В Украине через два канала российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета - СБУ

В Украине через два канала российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета - СБУ

Киев • УНН

 • 347806 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине разоблачили два канала продажи оружия, через которые российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей. В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов. Среди изъятого у злоумышленников – взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства", - сообщили в СБУ.

Детали

Как указано, установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать за почти 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тыс. грн.

"Злоумышленники подыскивали своих клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды", - сообщили в СБУ.

По сообщению, в Днепропетровской области задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал «трофейных» средств поражения.

По данным СБУ, оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:

▪️ ручной пулемет Калашникова;
▪️ 2 автомата: АК-12 и АК-74;
▪️ 8 гранатометных выстрелов;
▪️ 9 боевых гранат;
▪️ взрывчатые вещества с детонатором;
▪️ более 1 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, из тайника злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.

Как сообщается, в Херсонской области задержан еще один фигурант, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа «РШГ-2».

Также во время обысков в частном доме задержанного, как указано, изъято:

▪️ гранаты РГД-5;
▪️ гранатометные выстрелы;
▪️ патроны калибра 5,45.

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас они под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

"Все изъятые средства поражения планируется передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины", - отметили в СБУ.

Напомним

СБУ задержала мужчину, пытавшегося продать "трофейное" оружие рашистов.

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