В Україні через два канали російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні викрили два канали продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
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"Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей. У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів. Серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва", - повідомили у СБУ.
Деталі
Як вказано, встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн.
"Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища", - повідомили у СБУ.
Так, за повідомленням, на Дніпропетровщині затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.
За даними СБУ, зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, у якому виявлено:
▪️ ручний кулемет Калашникова;
▪️ 2 автомати: АК-12 та АК-74;
▪️ 8 гранатометних пострілів;
▪️ 9 бойових гранат;
▪️ вибухові речовини з детонатором;
▪️ понад 1 тис. набоїв різного калібру.
Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.
Як повідомляється, на Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».
Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого, як вказано, вилучено:
▪️ гранати РГД-5;
▪️ гранатометні постріли;
▪️ набої калібру 5,45.
На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
"Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - зазначили у СБУ.
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