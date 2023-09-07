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В Україні через два канали російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету - СБУ

В Україні через два канали російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету - СБУ

Київ • УНН

 • 347808 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні викрили два канали продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей. У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів. Серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як вказано, встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн.

"Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища", - повідомили у СБУ.

Так, за повідомленням, на Дніпропетровщині затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.

За даними СБУ, зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, у якому виявлено:

▪️ ручний кулемет Калашникова;
▪️ 2 автомати: АК-12 та АК-74;
▪️ 8 гранатометних пострілів;
▪️ 9 бойових гранат;
▪️ вибухові речовини з детонатором;
▪️ понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

Як повідомляється, на Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого, як вказано, вилучено:

▪️ гранати РГД-5;
▪️ гранатометні постріли;
▪️ набої калібру 5,45.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

"Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо

СБУ затримала чоловіка, який намагався продати "трофейну" зброю рашистів.

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