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В Украине из-за COVID-19 возник дефицит донорской крови

В Украине из-за COVID-19 возник дефицит донорской крови

Киев  •  УНН

 • 12574 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине из-за карантина на эпидемию коронавируса возник дефицит донорской крови. В таких условиях быть донором безопасно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МЗ.

“Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови. В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав призвал председателей областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантина.

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