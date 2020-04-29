В Украине из-за COVID-19 возник дефицит донорской крови
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине из-за карантина на эпидемию коронавируса возник дефицит донорской крови. В таких условиях быть донором безопасно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МЗ.
“Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови. В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек”, — говорится в сообщении.
Напомним, Минздрав призвал председателей областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантина.