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В Україні через COVID-19 виник дефіцит донорської крові

В Україні через COVID-19 виник дефіцит донорської крові

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні через карантин на епідемію коронавірусу виник дефіцит донорської крові. В таких умовах бути донором безпечно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Через карантин та епідемію коронавірусної хвороби в українських медзакладах виник дефіцит донорської крові. В той же час здавати кров під час карантину безпечно, якщо дотримуватися загальних заходів безпеки. Одна доза може врятувати одразу трьох людей”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ закликало голів обласних державних адміністрацій провести роз’яснювальну роботу та забезпечити прийом крові в донорських центрах, дотримуючись карантину.

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