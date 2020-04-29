В Україні через COVID-19 виник дефіцит донорської крові

“Через карантин та епідемію коронавірусної хвороби в українських медзакладах виник дефіцит донорської крові. В той же час здавати кров під час карантину безпечно, якщо дотримуватися загальних заходів безпеки. Одна доза може врятувати одразу трьох людей”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ закликало голів обласних державних адміністрацій провести роз’яснювальну роботу та забезпечити прийом крові в донорських центрах, дотримуючись карантину.