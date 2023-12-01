В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ
Киев • УНН
Национальный банк Украины вернул 970 164 300 гривен, которые украинцы обменяли в десяти европейских странах благодаря договоренностям, достигнутым после вторжения россии.
Национальный банк Украины получил всю наличную гривну, которую вынужденные украинские переселенцы обменяли в десяти европейских странах в течение 2022 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины, пишет УНН.
Детали
В 2022 году НБУ заключил соглашения с центральными банками десяти европейских стран, а именно в Польше, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литве, Мальте, Швеции, Нидерландах. Они предусматривали возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, прибывших в ЕС из-за начала широкомасштабного вторжения рф.
После завершения обменных операций НБУ осуществлял выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составляла 970 164 300 гривен.
Основным хабом, который к моменту возвращения в Украину аккумулировал наличную гривну стал Национальный банк Польши.
Напомним
Сегодня Национальный банк Украины принял постановление о смягчении валютных ограничений для бизнеса и граждан.
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В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ
Национальный банк Украины вернул 970 164 300 гривен, которые украинцы обменяли в десяти европейских странах благодаря договоренностям, достигнутым после вторжения россии.
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