В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ

Национальный банк Украины получил всю наличную гривну, которую вынужденные украинские переселенцы обменяли в десяти европейских странах в течение 2022 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины, пишет УНН.

Детали

В 2022 году НБУ заключил соглашения с центральными банками десяти европейских стран, а именно в Польше, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литве, Мальте, Швеции, Нидерландах. Они предусматривали возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, прибывших в ЕС из-за начала широкомасштабного вторжения рф.

После завершения обменных операций НБУ осуществлял выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составляла 970 164 300 гривен.

Основным хабом, который к моменту возвращения в Украину аккумулировал наличную гривну стал Национальный банк Польши.

Напомним

Сегодня Национальный банк Украины принял постановление о смягчении валютных ограничений для бизнеса и граждан.

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