В Украине завершили финансирование пенсий и субсидий за март: сколько направили

В Украине завершили финансирование пенсий и других выплат за март, выделив 68 млрд грн на пенсионные выплаты, субсидии и льготы, сообщили в четверг в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

Детали

"Финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за март 2024 года завершено", - говорится в сообщении ПФУ в соцсетях.

Как сообщается:

на пенсионные выплаты направлено 62,1 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот - 5,9 млрд грн.

По состоянию на 27 марта на страховые выплаты, как отмечается, профинансировано 2 млрд 615,2 млн грн, в том числе на оплату больничных - 1 млрд 542,1 млн грн.

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