В Украине завершили финансирование пенсий и субсидий за март: сколько направили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  88686 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61554 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81783 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135891 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139955 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143186 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152149 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127182 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139891 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126572 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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27 марта 2024, 10:45  •  185605 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  544789 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  496296 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  510914 просмотра

В Украине завершили финансирование пенсий и субсидий за март: сколько направили

Украинское правительство выделило 62,1 млрд грн на пенсионные выплаты, 5,9 млрд грн на жилищные субсидии и льготы и 2615,2 млн грн на страховые выплаты, включая больничные, на март 2024 года.

Общество •   •  4455 просмотра
В Украине завершили финансирование пенсий и субсидий за март: сколько направили

Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

Украина и Польша договорились о пяти шагах для разблокирования границы, включая ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, анализ аграрной политики и транспорта со стороны ЕС, запрет экспорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС, создание антикризисного штаба и разрешение на транзит топлива через границу.

Экономика •   •  14450 просмотра
Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

россияне на оккупированной Донецкой области начнут призыв граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу с 1 апреля 2024 года.

Война •   •  12851 просмотра
россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

Правительство Латвии выделит 4,44 миллиона евро Фонду социальной интеграции для организации бесплатных культурно-ориентационных курсов, уроков латышского языка и интеграционных мероприятий для украинских беженцев, проживающих в стране.

Общество •   •  10527 просмотра
Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

В Харькове и его окрестностях прогремели многочисленные взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  15554 просмотра
В Харькове снова раздаются взрывы - СМИ

Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли удар по селу Боровая Харьковской области предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1", в результате чего погиб 12-летний мальчик и была ранена 74-летняя женщина.

Война •   •  16133 просмотра
Боровую в Харьковской области россия атаковала предварительно четырьмя ракетами "Гром-Е1": прокуратура показала последствия

Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.

Война •   •  14873 просмотра
Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

Макрон и Лула отпраздновали спуск на воду третьей подводной лодки, построенной в Бразилии с помощью Франции, подчеркнув свое оборонное партнерство, в рамках которого планируется построить еще одну подводную лодку.

Новости Мира •   •  12870 просмотра
Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

После сообщения о заминировании здания Ривненской областной государственной администрации правоохранители провели проверку - взрывчатки не было обнаружено.

Общество •   •  13385 просмотра
"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Какие баллистические ракеты есть в арсенале россиян и чем их на самом деле можно уничтожить.

Война •   •  88686 просмотра
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать