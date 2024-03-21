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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду
Верховная Рада приняла закон, передающий администрирование единого социального взноса от налоговых органов Пенсионному фонду Украины.
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун
В боях за Мощун и Киевскую область была решена судьба Украины и ее столицы, где героизм украинских солдат и подлость российского врага стали очевидны всему миру.
В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине
Депутат Бундестага и лидер партии зеленых Омид Нурипур предупредил, что замораживание войны на Украине поможет россии, поскольку Украина заслуживает возвращения своих территорий и определения своего собственного будущего как независимого государства.
В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"
Во временно оккупированном Крыму слышны взрывы, после того, как сообщается, был перекрыт так называемый "Крымский мост".
Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД
Украинцы получают сообщения от мошенников, выдающих себя за службу поддержки monobank, которые пытаются получить данные клиентов и завладеть средствами путем незаконных действий.
Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины
Национальная сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний решающий полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 на выезде против Боснии и Герцеговины в Зенице.
В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом
5-летний ребенок умер от отравления угарным газом в селе Литин Винницкой области, в то время как мать, бабушка и тетя ребенка были госпитализированы.
Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову
Рада приняла проект постановления, предусматривающего передачу полномочий Запорожского областного совета в Запорожскую областную военную администрацию, начальнику ЗОВА-Ивану Федорову.
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
Активизация российских ДРГ в Сумской области за последние несколько месяцев может быть попыткой отвлечь дополнительные силы обороны Украины с других направлений, считает военный эксперт.
Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине в победе над россией может предотвратить Третью мировую войну, призвав увеличить военную помощь ЕС и расходы на оборону.