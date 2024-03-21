Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий передачу Пенсионному фонду Украины администрирования единого социального взноса. Об этом передает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9569.

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"№9569-перенос администрирования ЕСВ на Пенсионный фонд. За в целом", - сообщил Железняк.

Согласно закону: "взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, осуществляет Пенсионный фонд Украины в соответствии с законодательством".

Ранее такие полномочия имели налоговые органы.

В пояснительной записке указывается, что сперва функция администрирования была возложена на Пенсионный фонд. ЕСВ платился именно на его счета, после этого эти суммы распределялись среди фондов социального страхования.

В марте 2013 года было создано Министерство доходов и сборов, взявшее на себя функцию администрирования ЕСВ. В мае 2014 года образованная путем реорганизации Министерства доходов и сборов Государственная фискальная служба Украины ГФСУ взяла на себя функцию администрирования ЕСВ - говорится в документе.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии повышены почти на 8%.