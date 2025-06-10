В Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы: что нужно знать

Во вторник, 10 июня, в Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Украины.

Детали

Рыбу можно ловить в озерах, прудах, водохранилищах. До 30 июня действует запрет на вылов рыбы в придаточных водах рек (старицы русел, поймы).

Украинцам разрешено рыбачить на общих условиях, предусмотренных Правилами любительского и спортивного рыболовства. Речь идет о следующих правилах:

Вылов разрешен в следующих случаях:

удочками всех видов, с общим количеством крючков не более 7 на рыбалку и спиннингом с блесной;

суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + 1 шт;

минимально допустимые размеры рыбы, которые разрешены к вылову и указаны в приложении к Правилам.

В случае нарушений предусмотрены следующие штрафы от 1000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет. Запрещено рыболовство с использованием взрывчатки, ядовитых веществ, электротока или другими способами массового уничтожения рыбы.

Напомним

В Украине 1 апреля стартовал весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Рыбачить можно за пределами нерестилищ с ограниченным количеством крючков.