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В Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы: что нужно знать

Киев • УНН

 • 56 просмотра

10 июня в Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы, но до 30 июня действует запрет в придаточных водах рек. Рыбачить разрешено удочками с ограниченным количеством крючков и спиннингом, суточная норма вылова – 3 кг + 1 шт.

В Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы: что нужно знать

Во вторник, 10 июня, в Украине завершается нерестовый запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Украины.

Детали

Рыбу можно ловить в озерах, прудах, водохранилищах. До 30 июня действует запрет на вылов рыбы в придаточных водах рек (старицы русел, поймы).

Украинцам разрешено рыбачить на общих условиях, предусмотренных Правилами любительского и спортивного рыболовства. Речь идет о следующих правилах:

Вылов разрешен в следующих случаях:

  • удочками всех видов, с общим количеством крючков не более 7 на рыбалку и спиннингом с блесной;
    • суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + 1 шт;
      • минимально допустимые размеры рыбы, которые разрешены к вылову и указаны в приложении к Правилам.

        В случае нарушений предусмотрены следующие штрафы от 1000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет. Запрещено рыболовство с использованием взрывчатки, ядовитых веществ, электротока или другими способами массового уничтожения рыбы.

        Напомним

        В Украине 1 апреля стартовал весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Рыбачить можно за пределами нерестилищ с ограниченным количеством крючков.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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