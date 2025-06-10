В Україні завершується нерестова заборона на вилов риби: що треба знати

У вівторок, 10 червня, в Україні завершується нерестова заборона на вилов риби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну екологічну інспекцію України.

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Рибу можна ловити у озерах, ставках, водосховищах. До 30 червня діє заборона на вилов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

Українцям дозволено рибалити на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства. Йдеться про наступні правила:

Вилов дозволений у наступних випадках:

вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею;

добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт;

мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і зазначені в додатку до Правил.

У випадку порушень передбачені наступні штрафи від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. Заборонено рибальство з використанням вибухівки, отруйних речовин, електроструму або іншими способами масового знищення риби.

Нагадаємо

В Україні 1 квітня стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Рибалити можна за межами нерестовищ з обмеженою кількістю гачків.