В Україні завершується нерестова заборона на вилов риби: що треба знати
Київ • УНН
10 червня в Україні завершується нерестова заборона на вилов риби, але до 30 червня діє заборона у придаткових водах річок. Рибалити дозволено вудками з обмеженою кількістю гачків та спінінгом, добова норма вилову – 3 кг + 1 шт.
У вівторок, 10 червня, в Україні завершується нерестова заборона на вилов риби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну екологічну інспекцію України.
Деталі
Рибу можна ловити у озерах, ставках, водосховищах. До 30 червня діє заборона на вилов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
Українцям дозволено рибалити на загальних умовах, передбачених Правилами любительського і спортивного рибальства. Йдеться про наступні правила:
Вилов дозволений у наступних випадках:
- вудками усіх видів, із загальною
кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею;
- добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт;
- мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до
вилову і зазначені в додатку до Правил.
У випадку порушень передбачені наступні штрафи від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. Заборонено рибальство з використанням вибухівки, отруйних речовин, електроструму або іншими способами масового знищення риби.
Нагадаємо
В Україні 1 квітня стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Рибалити можна за межами нерестовищ з обмеженою кількістю гачків.