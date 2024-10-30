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В Украине зарегистрировано 1,4 млн единиц оружия

В Украине зарегистрировано 1,4 млн единиц оружия

Киев  •  УНН

15:34 • 4071 просмотра

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По данным Нацполиции, в Украине учитывается 1,4 млн единиц оружия, из которых более 750 тысяч внесены в Единый реестр. До конца января информация об оружии появится в приложении «Дія».

Сейчас в Украине, по данным Нацполиции, насчитывается 1,4 млн единиц оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает УНН.

«По учету Национальной полиции количество зарегистрированных оружия - 1,4 млн единиц. В Едином реестре оружия их более 750 тыс», - сказал Тимченко.

Он  добавил, что более 50% оружия, которое учитывается Нацполицией уже находится и уже учитывается в записях Единого реестра оружия.

Напомним 

Ранее сообщалось, что уже до конца января в приложении Дія планируется запуск функции, которая позволит гражданам Украины видеть информацию о своем оружии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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