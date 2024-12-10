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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине запустили новый поезд между Харьковом и Днепром

В Украине запустили новый поезд между Харьковом и Днепром

Киев  •  УНН

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Укрзализныця запускает ежедневный поезд №824/823 между Днепром и Харьковом с 15 декабря. Маршрут включает остановки в Синельниково-2, Павлограде-1, Лозовой и Лихачево, предусмотрены вагоны для велосипедов и пассажиров с инвалидностью.

С 15 декабря между Днепром и Харьковом начнет курсировать дневной поезд №824/823. об этом сообщает пресс служба Укрзализныци, пишет УНН.

Открываем продажу билетов на дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр - Харьков! Первый рейс из Днепра отправится уже 15 декабря, из Харькова - 16 декабря,

- говорится в сообщении.

Детали

По маршруту Днепр - Харьков поезд №824 будет курсировать ежедневно, кроме среды. Отправление из Днепра - в 16:09, прибытие в Харьков-в 20: 46. остановки на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево. 23 и 24 декабря поезд будет отправляться в 16: 01.

По маршруту Харьков - Днепр поезд №823 будет курсировать ежедневно, кроме четверга. Отправление из Харькова - в 9:42, прибытие в Днепр - в 14:11. отправление 17, 18 и 20 декабря - в 9:42, а прибытие к конечной станции в эти дни-в 14: 18. продолжительность поездок 25, 27 и 28 декабря будет больше:поезд будет отправляться по графику, а прибывать в Днепр в 14: 39.

В поезде предусмотрены вагоны второго класса, отдельные места для перевозки пассажиров с инвалидностью и два вагона с креплениями для перевозки велосипедов.

Напомним

С 15 декабря запускается ежедневное железнодорожное сообщение Львов-Кишинеу с купейными вагонами. Поезд будет отправляться из Львова в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11: 30 следующего дня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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