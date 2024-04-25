В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10399, который предлагает новый подход к финансированию получения высшего образования - в частности, введение системы грантов на обучение, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

Как рассказывали ранее в правительстве, гранты будут двух форматов: полностью и частично покрывающие обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ВНО/НМТ.

Что это дает:

Качество образования - это создаст конкуренцию между университетами за студентов. Рыночная конкуренция будет способствовать улучшению качества образования. ЗВО будут делать все для того, чтобы привлечь талантливых студентов.

Свобода выбора - возможность для студентов самостоятельно формировать индивидуальную образовательную траекторию и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа.

Доступность - высшее образование при поддержке государства станет доступным для большего количества украинцев, студенты смогут получить гранты от государства на обучение.

Реформа предусматривает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдавать банки.

"У студентов будет больше свободы при выборе ЗВО, ведь они не будут ограничены наличием бюджетных городов. Также это о повышении качества образования - благодаря конкуренции между университетами за студентов. Этот законопроект станет геймченджером для высшего образования", - отмечал вице-премьер Михаил Федоров.

По его словам, "если Рада оперативно примет этот законопроект, то новая система заработает уже с сентября 2024 года".

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Справочно

Система грантов на высшее образование - это распространенная мировая практика, которая действует в США, Европе.