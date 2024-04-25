В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
verkhovna-radaВерховная Рада
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  121556 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  141025 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  147867 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  135211 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119272 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104940 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102545 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137542 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157972 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154434 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит систему грантов на получение высшего образования, что позволяет студентам получать государственное финансирование на обучение и свободно выбирать университеты, что имеет целью повысить качество образования через конкуренцию между университетами за абитуриентов.

Общество •   •  7265 просмотра
В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение

Хотела минимизировать ответственность рф за депортацию украинских детей: в СНБО раскрыли мотивы заявлений российского "детского омбудсмена"

россия ложно заявила о переговорах с глазу на глаз с Украиной по обмену принудительно депортированными украинскими детьми. Как именно украинские дети оказались в руках россиян - представители москвы не рассказывают.

Война •   •  9203 просмотра
Хотела минимизировать ответственность рф за депортацию украинских детей: в СНБО раскрыли мотивы заявлений российского "детского омбудсмена"

Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках программы "Украина" средства направят на финансирование дефицита бюджета. Всего до конца года, при условии выполнения обязательств, общий объем помощи от ЕС достигнет 16 млрд евро.

Экономика •   •  8103 просмотра
Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства

Рада снова планирует рассмотреть вопрос введения моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о введении моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и в течение 2 лет после его отмены.

Экономика •   •  8955 просмотра
Рада снова планирует рассмотреть вопрос введения моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры

Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем - еврокомиссар

Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых трудностей, требуя лишь 20% увеличения бюджета ЕС или 0,2% европейского экономического производства, что является достойной инвестицией, учитывая огромный экономический потенциал Украины, по словам еврокомиссара по бюджетным вопросам Йоханнеса Хана.

Экономика •   •  9337 просмотра
Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем - еврокомиссар

лукашенко снова наговорил об Украине: в ЦПД назвали его заявления частью информационной кампании кремля

Заявления лукашенко являются частью информационной кампании кремля, направленной на усиление напряженности на северной границе Украины, сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.

Война •   •  8591 просмотра
лукашенко снова наговорил об Украине: в ЦПД назвали его заявления частью информационной кампании кремля

Непогода наступает: Киев и область засыпало градом

Сильный ливень с градом обрушился на Киевскую область. Как сообщают в КГГА, экстренные службы наготове.

Киев •   •  7726 просмотра
Непогода наступает: Киев и область засыпало градом

москва угрожает снизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов рф

В миде рф заявили, что россия рассматривает возможность снижения уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами, если ее замороженные активы будут конфискованы.

Новости Мира •   •  8498 просмотра
москва угрожает снизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов рф

россияне весь день продолжают обстрелы Донецкой области, еще 3 человека погибли - ОВА

россияне продолжают обстрелы Донецкой области, в результате которых погибли 3 человека в Удачном и Кураховке, повреждены жилые дома.

Война •   •  10224 просмотра
россияне весь день продолжают обстрелы Донецкой области, еще 3 человека погибли - ОВА

россияне компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ - Плетенчук

россия использует мобильные платформы и беспилотники для разведки и ракетных ударов из Крыма, чтобы компенсировать отсутствие ракетоносцев в море после успешного уничтожения Украиной российских стратегических бомбардировщиков.

Война •   •  11350 просмотра
россияне компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ - Плетенчук