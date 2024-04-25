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В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит систему грантов на получение высшего образования, что позволяет студентам получать государственное финансирование на обучение и свободно выбирать университеты, что имеет целью повысить качество образования через конкуренцию между университетами за абитуриентов.
Хотела минимизировать ответственность рф за депортацию украинских детей: в СНБО раскрыли мотивы заявлений российского "детского омбудсмена"
россия ложно заявила о переговорах с глазу на глаз с Украиной по обмену принудительно депортированными украинскими детьми. Как именно украинские дети оказались в руках россиян - представители москвы не рассказывают.
Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках программы "Украина" средства направят на финансирование дефицита бюджета. Всего до конца года, при условии выполнения обязательств, общий объем помощи от ЕС достигнет 16 млрд евро.
Рада снова планирует рассмотреть вопрос введения моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о введении моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и в течение 2 лет после его отмены.
Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем - еврокомиссар
Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых трудностей, требуя лишь 20% увеличения бюджета ЕС или 0,2% европейского экономического производства, что является достойной инвестицией, учитывая огромный экономический потенциал Украины, по словам еврокомиссара по бюджетным вопросам Йоханнеса Хана.
лукашенко снова наговорил об Украине: в ЦПД назвали его заявления частью информационной кампании кремля
Заявления лукашенко являются частью информационной кампании кремля, направленной на усиление напряженности на северной границе Украины, сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.
Непогода наступает: Киев и область засыпало градом
Сильный ливень с градом обрушился на Киевскую область. Как сообщают в КГГА, экстренные службы наготове.
москва угрожает снизить статус дипотношений с США в случае конфискации активов рф
В миде рф заявили, что россия рассматривает возможность снижения уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами, если ее замороженные активы будут конфискованы.
россияне весь день продолжают обстрелы Донецкой области, еще 3 человека погибли - ОВА
россияне продолжают обстрелы Донецкой области, в результате которых погибли 3 человека в Удачном и Кураховке, повреждены жилые дома.
россияне компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ - Плетенчук
россия использует мобильные платформы и беспилотники для разведки и ракетных ударов из Крыма, чтобы компенсировать отсутствие ракетоносцев в море после успешного уничтожения Украиной российских стратегических бомбардировщиков.