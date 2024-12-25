В Украине усиливают графики отключений света: будут действовать до трех очередей одновременно
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ на энергетические объекты в Украине будут действовать до трех очередей одновременных отключений электроэнергии. С 15:00 также будет ограничено электроснабжение для промышленности.
В результате повреждения энергетических объектов во время массированной атаки армии РФ усилены ограничения электроснабжения. Для бытовых потребителей графики будут действовать до трех очередей отключений одновременно. С 15 часов начнутся отключения света в промышленности, сообщили в среду в Укрэнерго, передает УНН.
Сегодня, 25 ДЕКАБРЯ, меры ограничения потребления применяются следующим образом:
- ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
05:48 – 23:59 — до трех очередей отключений одновременно
- ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
15:00 – 23:59 — применение графиков ограничения мощности
В Укрэнерго подчеркнули, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергетических объектов в результате сегодняшней массированной ракетно-беспилотной атаки.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Как указали в Укрэнерго, время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Дополнение
Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.