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В Украине усиливают графики отключений света: будут действовать до трех очередей одновременно

В Украине усиливают графики отключений света: будут действовать до трех очередей одновременно

Киев  •  УНН

 • 939 просмотра

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В результате массированной атаки РФ на энергетические объекты в Украине будут действовать до трех очередей одновременных отключений электроэнергии. С 15:00 также будет ограничено электроснабжение для промышленности.

В результате повреждения энергетических объектов во время массированной атаки армии РФ усилены ограничения электроснабжения. Для бытовых потребителей графики будут действовать до трех очередей отключений одновременно.  С 15 часов начнутся отключения света в  промышленности, сообщили в среду в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня, 25 ДЕКАБРЯ, меры ограничения потребления применяются следующим образом:

- ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

05:48 – 23:59 — до трех очередей отключений одновременно

- ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

15:00 – 23:59 — применение графиков ограничения мощности

В Укрэнерго подчеркнули, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергетических объектов в результате сегодняшней массированной ракетно-беспилотной атаки.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Как указали в Укрэнерго, время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Дополнение

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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