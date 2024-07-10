Количество приборов для фиксации скорости TruCAM в Украине увеличивается, измерение скорости будет проводиться на 17 новых участках. В целом количество таких приборов на украинских дорогах достигнет 160, а измерение скорости будет происходить на 295 участках.

Об этом сообщили в Патрульной полиции, пишет УНН.

В Украине планируется увеличение количества приборов TruCAM для измерения скорости и участков, где это измерение будет проводиться. Новые 17 участков определены с учетом аварийности и опасности на дорогах. На этих участках, а также на 295 существующих, будут использоваться 160 приборов TruCAM для контроля соблюдения скоростного режима.

В полиции сообщают, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Согласно анализу аварийности и условий военного положения, внесен ряд изменений в список из 333 участков для измерения скорости:

Добавлено 17 новых участков для измерений;

Изменены параметры 3 участков;



Один участок исключен из списка;



Временно прекращен мониторинг скорости на 54 участках.



Напомним,

Патрульная полиция напоминает, что в Украине за отсутствующий или загрязненный номерной знак автомобиля действуют штрафы.