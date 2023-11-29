В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации

Украина запускает проект CDTO Campus. Его цель - обеспечить государство квалифицированными специалистами для реализации цифровых реформ, а также подготовить и поддержать госслужащих, которые работают в сфере цифровой трансформации. Об этом сообщил правительственный портал, передает УНН.

Детали

Отмечается, что цифровая трансформация - это один из приоритетов государства. Правительство стремится, чтобы каждая государственная структура, община, город могли самостоятельно управлять процессами трансформации. Для этого нужны люди с лидерскими способностями, навыками цифровизации, которые способны инициировать и воплощать изменения, создавать команды, правильно коммуницировать проект.

Украина стала одной из первых стран в мире, которая ввела должность CDTO. Сейчас 55 заместителей по цифровой трансформации работают в министерствах, областных администрациях и городских советах. Это люди, которые стали драйверами цифровых изменений. Нам нужно больше эффективных менеджеров, которые будут ускорять цифровизацию на национальном и региональном уровнях. Именно поэтому запускаем CDTO Campus - место, где формируют цифровых лидеров. Мы разработали программы, которые помогут усовершенствовать знания и навыки действующим и будущим CDTO министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

CDTO Campus - стратегический проект для Украины, ведь он позволит масштабировать цели и проекты Министерства цифровой трансформации по всей стране. Кроме того, его успех ускорит реформы, которые ускорят наш европейский выбор.

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