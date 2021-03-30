МХП запускає наймасштабнішу цифрову трансформацію у Східній Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Відповідно до стратегії трансформації компанії, яка передбачає якісну зміну фокусу на українському та розширення присутності на європейському ринках, МХП розпочинає реалізацію портфелю проектів SAP, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Глобальна мета програми трансформації — побудова цифрової платформи для розвитку управління за ключовими напрямками:
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- #SAP S/4 Hana — Управління ресурсами підприємства (ERP) на базі S/4 Hana
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- #SAP CRM — Управління взаємовідносинами з клієнтами на базі SAP Customer Experience
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- #SAP Ariba — Управління закупками
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- #SAP MDG — Управління майстер-даними
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- #SAP Success Factors — Управління персоналом
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- #vZoo — Управління процесом вирощування птиці на базі інструментів SAP та Big Data и AI на платформі Azure DWH.
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У 2020 році програма була затверджена і було завершено пілотні запуски двох проєктів (#SAP CRM, #vZoo), а в березні 2021 відбувся kickoff із запуску двох проектів S/4 Hana і MDG.
Ключова мета S/4 Hana — створення корпоративного шаблона та пілотне впровадження з одночасним запуском на потужностях МХП в Україні та європейських активах (Perutnina Ptuj). Старт операцій у S/4 Hana заплановано на другий квартал 2022 року.
Корпоративний шаблон потрібен для розвитку існуючих потужностей, прискорення виведення нових продуктів на ринок, а також інтеграції придбаних активів, розвитку компанії на міжнародних ринках.
“Ми чітко розуміємо, що успіх бізнесу лежить в трьох площинах: люди, бізнес-процеси і технології. Впровадження SAP дозволить поєднати ці три складові в одну систему, а також налагодити максимально ефективне керування ними”, — наголосив заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП Андрій Булах.
“МХП впроваджує найсучасніші IT-рішення, щоб закріпити за собою статус лідера в цифрових трансформаціях, а також задати тренд для інших компаній та України загалом”, — додав він.
За словами заступника голови правління, фінансового директора МХП Вікторії Капелюшної, впровадження системи SAP в МХП — найбільша цифрова трансформація бізнесу в Східній Європі за обсягами охоплення і терміном реалізації. Це — комплексне рішення для ефективного управління всіма бізнес-процесами.
“МХП починає цифрову трансформацію, масштабів якої ще не було в усій Східній Європі. В її ядрі — система SAP. Для МХП важливо стати ближче до клієнта, відчувати його потреби і швидко на них реагувати. SAP відповідає на ці запити. МХП готовий до запуску SAP на всіх національних та закордонних активах холдингу”, — акцентувала Вікторія Капелюшна.
Директор департаменту інформаційних та діджитал технологій МХП Олексій Решетняк наголошує, що інвестиція у SAP — це інвестиція у бізнес, яка має бути окупною: “Інвестиції мають окупатися. Ми впроваджуємо портфель проектів SAP для реалізації стратегічних цілей компанії. І ця інвестиція повинна мати конкретний монетарний результат. Вибудовуючи систему, ми будемо ґрунтуватися на наших цілях — відповідності стратегії і поверненні інвестицій. Впевнений, ми можемо успішно реалізувати те, що поки нікому в Україні не вдавалося — побудувати систему, яка змінить бізнес, у тому числі, і з точки зору фінансової окупності”.
Деталі
МХП розпочинає повномасштабне впровадження інноваційної ERP-системи SAP S/4 Hana з застосуванням концепції “Business Transformation-as-a-Service”. Це нова пропозиція під назвою “RISE with SAP”, яка включає в себе необхідні ліцензії, послуги з супроводження, інфраструктуру, а також аудит існуючих бізнес-процесів компанії та надання рекомендацій щодо їх оптимізації відносно стандартного функціоналу SAP S/4 Hana. “RISE with SAP” пропонується на основі підписки, а також містить єдину відповідальну сторону за SLA, операції та підтримку в особі SAP.
Такий цілісний підхід дозволяє компаніям досягати поставлених цілей набагато швидше і у максимальній відповідності до найкращих світових практик, виходячи за межі звичайної технічної міграції в хмари.
“Основна задача SAP як вендора і бізнес-партнера — надати клієнтам надійний інструмент для досягнення бізнес-цілей. Трансформація МХП зачіпає всі без виключення бізнес-процеси і вимагає потужної технологічної платформи. Рішення SAP повністю відповідають цій потребі. Поява в Україні компаній з такими серйозними бізнес-амбіціями є надзвичайно позитивним трендом для просування філософії цифровізації в країні. Підприємства, як МХП, стимулюють розвиток економіки України і підвищують її конкурентоздатність у світі”, — наголосив директор SAP в Україні Максим Матяш.