МХП запускає наймасштабнішу цифрову трансформацію у Східній Європі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Відповідно до стратегії трансформації компанії, яка передбачає якісну зміну фокусу на українському та розширення присутності на європейському ринках, МХП розпочинає реалізацію портфелю проектів SAP, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Глобальна мета програми трансформації — побудова цифрової платформи для розвитку управління за ключовими напрямками:

  • #SAP S/4 Hana — Управління ресурсами підприємства (ERP) на базі S/4 Hana
  • #SAP CRM — Управління взаємовідносинами з клієнтами на базі SAP Customer Experience
  • #SAP Ariba — Управління закупками
  • #SAP MDG — Управління майстер-даними
  • #SAP Success Factors — Управління персоналом
  • #vZoo — Управління процесом вирощування птиці на базі інструментів SAP та Big Data и AI на платформі Azure DWH.

У 2020 році програма була затверджена і було завершено пілотні запуски двох проєктів (#SAP CRM, #vZoo), а в березні 2021 відбувся kickoff із запуску двох проектів S/4 Hana і MDG.

Ключова мета S/4 Hana — створення корпоративного шаблона та пілотне впровадження з одночасним запуском на потужностях МХП в Україні та європейських активах (Perutnina Ptuj). Старт операцій у S/4 Hana заплановано на другий квартал 2022 року.

Корпоративний шаблон потрібен для розвитку існуючих потужностей, прискорення виведення нових продуктів на ринок, а також інтеграції придбаних активів, розвитку компанії на міжнародних ринках.

“Ми чітко розуміємо, що успіх бізнесу лежить в трьох площинах: люди, бізнес-процеси і технології. Впровадження SAP дозволить поєднати ці три складові в одну систему, а також налагодити максимально ефективне керування ними”, — наголосив заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП Андрій Булах.

“МХП впроваджує найсучасніші IT-рішення, щоб закріпити за собою статус лідера в цифрових трансформаціях, а також задати тренд для інших компаній та України загалом”, — додав він.

За словами заступника голови правління, фінансового директора МХП Вікторії Капелюшної, впровадження системи SAP в МХП — найбільша цифрова трансформація бізнесу в Східній Європі за обсягами охоплення і терміном реалізації. Це — комплексне рішення для ефективного управління всіма бізнес-процесами.

“МХП починає цифрову трансформацію, масштабів якої ще не було в усій Східній Європі. В її ядрі — система SAP. Для МХП важливо стати ближче до клієнта, відчувати його потреби і швидко на них реагувати. SAP відповідає на ці запити. МХП готовий до запуску SAP на всіх національних та закордонних активах холдингу”, — акцентувала Вікторія Капелюшна.

Директор департаменту інформаційних та діджитал технологій МХП Олексій Решетняк наголошує, що інвестиція у SAP — це інвестиція у бізнес, яка має бути окупною: “Інвестиції мають окупатися. Ми впроваджуємо портфель проектів SAP для реалізації стратегічних цілей компанії. І ця інвестиція повинна мати конкретний монетарний результат. Вибудовуючи систему, ми будемо ґрунтуватися на наших цілях — відповідності стратегії і поверненні інвестицій. Впевнений, ми можемо успішно реалізувати те, що поки нікому в Україні не вдавалося — побудувати систему, яка змінить бізнес, у тому числі, і з точки зору фінансової окупності”.

Деталі

МХП розпочинає повномасштабне впровадження інноваційної ERP-системи SAP S/4 Hana з застосуванням концепції “Business Transformation-as-a-Service”. Це нова пропозиція під назвою “RISE with SAP”, яка включає в себе необхідні ліцензії, послуги з супроводження, інфраструктуру, а також аудит існуючих бізнес-процесів компанії та надання рекомендацій щодо їх оптимізації відносно стандартного функціоналу SAP S/4 Hana. “RISE with SAP” пропонується на основі підписки, а також містить єдину відповідальну сторону за SLA, операції та підтримку в особі SAP.

Такий цілісний підхід дозволяє компаніям досягати поставлених цілей набагато швидше і у максимальній відповідності до найкращих світових практик, виходячи за межі звичайної технічної міграції в хмари.

“Основна задача SAP як вендора і бізнес-партнера — надати клієнтам надійний інструмент для досягнення бізнес-цілей. Трансформація МХП зачіпає всі без виключення бізнес-процеси і вимагає потужної технологічної платформи. Рішення SAP повністю відповідають цій потребі. Поява в Україні компаній з такими серйозними бізнес-амбіціями є надзвичайно позитивним трендом для просування філософії цифровізації в країні. Підприємства, як МХП, стимулюють розвиток економіки України і підвищують її конкурентоздатність у світі”, — наголосив директор SAP в Україні Максим Матяш.

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