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МХП запускает самую масштабную цифровую трансформацию в Восточной Европе

МХП запускает самую масштабную цифровую трансформацию в Восточной Европе

Киев  •  УНН

 • 70046 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Согласно стратегии трансформации компании, которая предусматривает качественное изменение фокуса на украинском и расширения присутствия на европейском рынках, МХП начинает реализацию портфеля проектов SAP, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Глобальная цель программы трансформации - построение цифровой платформы для развития управления по ключевым направлениям:

  • #SAP S/4 Hana - Управление ресурсами предприятия (ERP) на базе S/4 Hana
  • #SAP CRM - Управление взаимоотношениями с клиентами на базе SAP Customer Experience
  • #SAP Ariba - Управление закупками
  • #SAP MDG - Управление мастер-данными
  • #SAP Success Factors - Управление персоналом
  • #vZoo - Управление процессом выращивания птицы на базе инструментов SAP и Big Data и AI на платформе Azure DWH.

В 2020 году программа была утверждена и было завершено пилотные запуски двух проектов (#SAP CRM, #vZoo), а в марте 2021-го состоялся kickoff по запуску двух проектов S/4 Hana и MDG.

Ключевая цель S/4 Hana - создание корпоративного шаблона и пилотное внедрение с одновременным запуском на мощностях МХП в Украине и европейских активах (Perutnina Ptuj). Старт операций в S/4 Hana запланировано на второй квартал 2022 года.

Корпоративный шаблон нужен для развития существующих мощностей, ускорения вывода новых продуктов на рынок, а также интеграции приобретенных активов, развития компании на международных рынках.

"Мы четко понимаем, что успех бизнеса лежит в трех плоскостях: люди, бизнес-процессы и технологии. Внедрение SAP позволит совместить эти три составляющие в одну систему, а также наладить максимально эффективное управление ими", - отметил заместитель главы правления, директор по организационной эффективности и управлению персоналом МХП Андрей Булах.

"МХП внедряет современные IT-решения, чтобы закрепить за собой статус лидера в цифровых трансформациях, а также задать тренд для других компаний и Украины в целом", - добавил он.

По словам заместителя главы правления, финансового директора МХП Виктории Капелюшной, внедрение системы SAP в МХП - крупнейшая цифровая трансформация бизнеса в Восточной Европе по объемам охвата и срокам реализации. Это - комплексное решение для эффективного управления всеми бизнес-процессами.

"МХП начинает цифровую трансформацию, масштабов которой еще не было во всей Восточной Европе. В ее ядре - система SAP. Для МХП важно стать ближе к клиенту, чувствовать его потребности и быстро на них реагировать. SAP отвечает на эти запросы. МХП готов к запуску SAP на всех национальных и иностранных активах холдинга", - акцентировала Виктория Капелюшная.

Директор департамента информационных и диджитал технологий МХП Алексей Решетняк подчеркивает, что инвестиция в SAP - это инвестиция в бизнес, которая должна быть окупаемой: "Инвестиции должны окупаться. Мы внедряем портфель проектов SAP для реализации стратегических целей компании. И эта инвестиция должна иметь конкретный монетарный результат. Выстраивая систему, мы будем основываться на наших целях - соответствии стратегии и возвращении инвестиций. Уверен, мы можем успешно реализовать то, что пока никому в Украине не удавалось - построить систему, которая изменит бизнес, в том числе, и с точки зрения финансовой окупаемости".

Детали

МХП начинает полномасштабное внедрение инновационной ERP-системы SAP S/4 Hana с применением концепции "Business Transformation-as-a-Service". Это новое предложение под названием "RISE with SAP", включающее в себя необходимые лицензии, услуги по сопровождению, инфраструктуру, а также аудит существующих бизнес-процессов компании и рекомендации по их оптимизации относительно стандартного функционала SAP S/4 Hana. "RISE with SAP" предлагается на основе подписки, а также содержит единую ответственную сторону за SLA, операции и поддержку в лице SAP.

Такой целостный подход позволяет компаниям добиваться поставленных целей намного быстрее и в максимальном соответствии с лучшими мировыми практиками, выходя за пределы обычной технической миграции в облако.

"Основная задача SAP как вендора и бизнес-партнера - предоставить клиентам надежный инструмент для достижения бизнес-целей. Трансформация МХП затрагивает все без исключения бизнес-процессы и требует мощной технологической платформы. Решения SAP полностью отвечают этой потребности. Появление в Украине компаний с такими серьезными бизнес-амбициями является чрезвычайно положительным трендом для продвижения философии цифровизации в стране. Предприятия, как МХП, стимулируют развитие экономики Украины и повышают ее конкурентоспособность в мире", - подчеркнул директор SAP в Украине Максим Матяш.

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