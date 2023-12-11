В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют

В энергосистеме Украины сегодня снова есть дефицит. Для поддержания баланса привлечена аварийная помощь из Румынии и Польши. Графики отключений не прогнозируются. При этом в результате утренней ракетной атаки на Киев сегодня есть повреждения в городских электросетях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"У энергосистемы дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потреблении в стране", - сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта. На других блоках ТЭС, как указано, продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за облачности.

"Диспетчерский центр Укрэнерго уже утром видит, что потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. В отдельных областях росту потребления способствует и ухудшение погодных условий: сильный ветер и гололедица", - отметили в компании.

При этом, как сообщается, "лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются".

Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию, отметили в Укрэнерго.

Аварийная помощь

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме, как сообщается, в Укрэнерго вынуждены с 7 декабря ежедневно привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран. В частности:

- сегодня, 11 декабря, аварийная помощь привлечена из Румынии с 10:00 до 17:00 и с 11:00 до 14:00 из Польши.

- вчера, 10 декабря, аварийная помощь была привлечена из Румынии и Польши с 14:00 до 18:00 суммарной величиной 1400 МВт*ч.

Экспорт/импорт

Импорт электроэнергии, как указано, осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Экспорт сегодня отсутствует.

Аварии и обесточивания

Вчера из-за технических повреждений выведена из работы высоковольтная воздушная линия 220 кВ. Продолжаются восстановительные работы, обесточивания потребителей не было.

При этом на утро 11 декабря из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. В результате утренней ракетной атаки на Киев есть повреждения в электросетях, обесточены более 100 потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Также из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним

По данным Минэнерго, в результате ночного российского обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей.