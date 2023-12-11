В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют
Киев • УНН
Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.
В энергосистеме Украины сегодня снова есть дефицит. Для поддержания баланса привлечена аварийная помощь из Румынии и Польши. Графики отключений не прогнозируются. При этом в результате утренней ракетной атаки на Киев сегодня есть повреждения в городских электросетях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Генерация и потребление
"У энергосистемы дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потреблении в стране", - сообщили в Укрэнерго.
Как отмечается, сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта. На других блоках ТЭС, как указано, продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за облачности.
"Диспетчерский центр Укрэнерго уже утром видит, что потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. В отдельных областях росту потребления способствует и ухудшение погодных условий: сильный ветер и гололедица", - отметили в компании.
При этом, как сообщается, "лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются".
Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию, отметили в Укрэнерго.
Аварийная помощь
Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме, как сообщается, в Укрэнерго вынуждены с 7 декабря ежедневно привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран. В частности:
- сегодня, 11 декабря, аварийная помощь привлечена из Румынии с 10:00 до 17:00 и с 11:00 до 14:00 из Польши.
- вчера, 10 декабря, аварийная помощь была привлечена из Румынии и Польши с 14:00 до 18:00 суммарной величиной 1400 МВт*ч.
Экспорт/импорт
Импорт электроэнергии, как указано, осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Экспорт сегодня отсутствует.
Аварии и обесточивания
Вчера из-за технических повреждений выведена из работы высоковольтная воздушная линия 220 кВ. Продолжаются восстановительные работы, обесточивания потребителей не было.
При этом на утро 11 декабря из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. В результате утренней ракетной атаки на Киев есть повреждения в электросетях, обесточены более 100 потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Также из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Напомним
По данным Минэнерго, в результате ночного российского обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей.
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют
Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.
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