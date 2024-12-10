В Украине реформируют старшую школу: какие изменения ждут учеников в 2027 году
Киев • УНН
МОН анонсировало внедрение современной системы профильного обучения для старшеклассников с 2027 года. Ученики смогут выбирать предметы для углубленного изучения и посещать дополнительные курсы.
С 2027 года украинские школьники получат доступ к современной системе профильного обучения в старших классах. Реформа должна изменить устаревшие подходы, повысить ее качество и предоставить ученикам больше возможностей. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
Детали
Старшеклассники смогут выбирать предметы для углубленного изучения, а также посещать курсы, не связанные с основным профилем.
В целом образовательная система предлагает десятки профилей, сгруппированных в три тематических кластера:
1. Языковой литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и литературы и т.д.
2. STEM: естественные науки, ИТ, математика и т.д.
3. Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія, соціологія тощо.
Школа станет профильной, что предполагает три уровня выбора:
- Выбор профиля обучения — профильные предметы и курсы обучаться будет углубленно.
- Выбор предметов/курсов в пределах профиля – чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля.
- Выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.
Конкретные обязательные предметы и курсы определит Типовая образовательная программа, над которой работает МОН.
В 10 классе среди обязательных будут дисциплины, представляющие все образовательные отрасли, определенные Государственным стандартом профильного среднего образования:
- языково-литературный (украинский язык, литературы, иностранные языки);
- математический (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.п.);
- естествознание (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.п.);
- гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.п.)
- социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благосостоянием, здоровьем и т.п.);
- информатическая (информатика);
- физическая культура (спортивные занятия);
- художественная (музыкальное искусство, живопись и т.п.);
- технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.п.).
Больше внимания обязательным для всех дисциплин старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе, который будет адаптационным. Ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, чтобы убедиться в выборе и по желанию его изменить. Количество предметов и курсов по выбору будет пропорционально расти до 12 класса, а обязательных будет уменьшаться.
Напомним
Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за границей с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учащихся в дистанционных классах, обучения детей на ТОТ и за границей.