Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность на территории Украины. В частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Сегодня Правительство приняло решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, которые действуют на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в постановление КМУ № 314 от 13 марта 2022 года.

Сообщается, что они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Право на строительную деятельность будет предоставляться путем бесплатного представления в орган лицензирования декларации об осуществлении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать на время военного положения - отмечается в сообщении.

Проект акта разработан Минэкономики во исполнение протокольного решения специального совещания под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.

Также сообщается, что принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.

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