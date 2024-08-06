Киев • УНН
Правительство разрешило иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность в Украине без лицензии. Это позволит польским компаниям обустраивать пункты пропуска на украинско-польской границе.
Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность на территории Украины. В частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.
Сегодня Правительство приняло решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, которые действуют на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов
Соответствующие изменения вносятся в постановление КМУ № 314 от 13 марта 2022 года.
Сообщается, что они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.
Право на строительную деятельность будет предоставляться путем бесплатного представления в орган лицензирования декларации об осуществлении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать на время военного положения
Проект акта разработан Минэкономики во исполнение протокольного решения специального совещания под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.
Также сообщается, что принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.
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