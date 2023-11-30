В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X

Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.