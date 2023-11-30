В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  172935 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  168955 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  190451 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  184256 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  168545 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  160379 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  155745 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  162428 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188072 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169716 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168155 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155099 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36645 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153654 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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Новости по теме

В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

Из-за плохой погоды 191 населенный пункт в Украине обесточен, вечером прогнозируется потенциальный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" просит экономить на потреблении электроэнергии, несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, а импортные мощности увеличились.

Общество •   •  2773 просмотра
В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина

В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.

Война •   •  5692 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина

"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X

Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.

Технологии •   •  4717 просмотра
"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X

Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении

По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.

Война •   •  7821 просмотра
Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении

Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте

Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, направленный на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным топливом, вводящий нулевой акциз на нефть и газовый конденсат и расширяющий правила в отношении растворителей.

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Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте

Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.

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Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской Успенской лавре в рамках уголовного расследования относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

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СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото

Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский

Зеленский считает, что ментально вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым, из-за его 10-летней линии соприкосновения и продолжающегося конфликта. Он подчеркнул сложность изменения менталитета оккупированных народов.

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Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский

Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.

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Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.

Война •   •  15781 просмотра
рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка