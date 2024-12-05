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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине повреждено или разрушено более 250 тыс. зданий из-за атак рф

В Украине повреждено или разрушено более 250 тыс. зданий из-за атак рф

Киев  •  УНН

 • 999 просмотра

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Из-за российских атак в Украине повреждено более 250 тысяч зданий, для восстановления требуется более $500 млрд. Более 65 тысяч гражданских считаются пропавшими без вести, а 1,5 млн детей находятся под оккупацией.

Из-за российских атак по Украине повреждено или разрушено более 250 тыс. зданий. Украине необходимо более 500 млрд долл для восстановления и с каждым днем эта цифра растет. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время международной правозащитной конференции «Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию», передает УНН.

В результате атак по Украине повреждено или разрушено более 250 тыс. зданий. Украине понадобится десятилетие, более 500 млрд долл для восстановления и с каждым днем эта цифра растет

- сказал Лубинец.

Кроме того, Лубинец сообщил, что более 65 тысяч гражданских считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенных личной свободы в результате российской агрессии.

«Более полутора миллионов украинских детей находятся под российской оккупацией. россия признает, что 700 тыс. украинских детей были «эвакуированы», то есть депортированы, похищены», - сказал Лубинец.

Дополнение

В ноябре министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявляла, что убытки Украины из-за экологических разрушений от войны уже достигают 71 миллиардов долларов. В результате военных действий уничтожено 3 млн га украинских лесов и загрязнено 139 000 кв. км украинских земель взрывоопасными предметами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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