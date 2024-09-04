Киев • УНН
Открыта регистрация на бесплатную программу для женщин по обучению вождению автобусов. Проект доступен в 7 областях Украины для женщин 21-65 лет с водительским опытом.
4 сентября открылась регистрация на бесплатная программа для развития профессиональных навыков будущих водительниц автобусов. Об этом сообщило Министерство восстановления Украины, пишет УНН.
Детали
Обучение будущих водительниц происходит в рамках проекта "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок". Принять в нем участие могут женщины в возрасте от 21 до 65 лет, проживающие в Украине, имеющие водительское удостоверение (категории "B"/"C"/"CE" или "D1"), опыт вождения более 3 лет, стремятся расширить свои профессиональные возможности и имеют желание трудоустроиться водителем автобуса.
Проект доступен для жительниц Киева, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей.
Заполнить анкету и узнать о проекте подробнее можно по ссылке.
Напомним
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с ООН Женщины в Украине запустят пилотный проект обучения женщин - водителей городского и муниципального транспорта.
Кількість жінок, які хочуть отримати водійське посвідчення, істотно зросла2 августа 2024, 14:12 • 17129 просмотров