4 сентября открылась регистрация на бесплатная программа для развития профессиональных навыков будущих водительниц автобусов. Об этом сообщило Министерство восстановления Украины, пишет УНН.

Детали

Обучение будущих водительниц происходит в рамках проекта "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок". Принять в нем участие могут женщины в возрасте от 21 до 65 лет, проживающие в Украине, имеющие водительское удостоверение (категории "B"/"C"/"CE" или "D1"), опыт вождения более 3 лет, стремятся расширить свои профессиональные возможности и имеют желание трудоустроиться водителем автобуса.

Проект доступен для жительниц Киева, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей.

Заполнить анкету и узнать о проекте подробнее можно по ссылке.

Напомним

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