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В Україні почали приймати анкети від жінок, що планують навчитися водінню автобусів

В Україні почали приймати анкети від жінок, що планують навчитися водінню автобусів

Київ • УНН

 • 12295 перегляди

Відкрито реєстрацію на безоплатну програму для жінок з навчання водінню автобусів. Проєкт доступний у 7 областях України для жінок 21-65 років з водійським досвідом.

4 вересня відкрилася реєстрація на безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів. Про це повідомило Міністерство відновлення України, пише УНН.

Деталі

Навчання майбутніх водійок відбувається в рамках проєкту "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень". Взяти в ньому участь можуть жінки віком від 21 до 65 років, що проживають в Україні, мають водійське посвідчення (категорії "B"/"C"/"CE" або ж "D1"), досвід водіння понад 3 роки, прагнуть розширити свої професійні можливості та мають бажання працевлаштуватись водійкою автобуса.

Проєкт доступний для жительок Києва, Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Полтавської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Заповнити анкету та дізнатися про проєкт докладніше можна за посиланням.

Нагадаємо

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з ООН Жінки в Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок - водіїв міського та муніципального транспорту.

Кількість жінок, які хочуть отримати водійське посвідчення, істотно зросла02.08.24, 17:12 • 17395 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

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