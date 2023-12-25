В Украине на Рождество масштабная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу на Рождество после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Желающих пересечь границу в выходные перед Рождеством стало значительно больше: где самые большие очереди
Перед Рождеством движение через границу увеличилось, причем самые длинные очереди были на границе с Польшей.
В США произошла стрельба в торговом центре: есть погибший и раненые
Один погибший, двое раненых в результате стрельбы в торговом центре в Колорадо.
Под Бердянском прогремели взрывы - глава ГВА
За пределами Бердянска были слышны взрывы, а российские войска заявляли об "успешной" работе противовоздушной обороны.
Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро
Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль стоимостью почти 1 миллион евро в качестве помощи. Эти транспортные средства были изъяты у нетрезвых водителей.
Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине
Российские пропагандисты ложно заявляют о сбитых в Украине F-16, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал.
55 взрывов: враг за сутки обстрелял Сумскую и Черниговскую области 8 раз
Российские войска 8 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, вызвав 55 взрывов, но обошлось без жертв.
В оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение тяжелой техники россиян
Российские войска перебросили не менее 11 танков в направлении Запорожья из оккупированного Мариуполя.
Непогода оставила без света 72 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
Непогода вызвала обесточивание 72 населенных пунктов в четырех областях Украины; энергетическая ситуация остается стабильной, плановых отключений нет.
В Невском за сутки прогремело 15 взрывов, при попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат - Луганская ОВА
Российские войска обстреляли Невское, совершив 15 взрывов; в Северодонецке мужчин, которые ищут работу, призывают в военкомат.