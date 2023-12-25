На юге уничтожили 22 "шахеда", 17 из которых в Одесской области, в приоритете врага припортовая инфраструктура - Силы обороны Юга

Российские войска в Сочельник атаковали юг Украины, сбито 22 ударных дрона типа Shahed, 17 из которых - в Одесской области, а также две ракеты, одну из которых враг выпустил в направлении Кропивницкого, а другую - в направлении Одесской области. Обломками дрона повреждены технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе - недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, был пожар. Также есть попадание в Херсонской области. Об этом сообщили в понедельник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"В Сочельник враг коварно массированно атаковал южные регионы. Сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично - обе ракеты уничтожены", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

А потом, как указано, более шести с половиной часов бушевала дроновая атака. "В напряженной боевой работе силами противовоздушной обороны уничтожено 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136": 17 в Одесской области, 3 в Херсонской области, 1 в Николаевской области, 1 в Кировоградской области", - сообщили в Силах обороны Юга.

Как сообщается, вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма заходили на удар с разных направлений, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. "В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", - отметили в Силах обороны Юга.

"Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - сообщили в Силах обороны Юга.

Также сообщается, в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. "В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали", - отметили в Силах обороны Юга.

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