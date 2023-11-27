В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский

Из-за непогоды в Украине погибли пять человек, еще 19 пострадали, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

С утра получаю отчеты о ситуации в тех наших регионах, где есть последствия непогоды. Были обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях. Всюду работают энергетики - над восстановлением снабжения. Как только это будет возможным, каждый город, каждое село получит электричество. Сейчас только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники. Помогает Национальная полиция, Национальная гвардия, привлечены коммунальные службы. Я благодарен всем в областях по линии областной и местной власти, кто оперативно присоединился к помощи людям и дает результат. В каждой общине сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизни из-за непогоды. К сожалению, по состоянию на сейчас есть погибшие. Больше всего - в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 19 человек пострадали. Всем оказана необходимая помощь. И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не восстановится нормальная ситуация - сказал президент.

Он сообщил, что сейчас эпицентр циклона перемещается в северные области. он поблагодарил волонтеров и службы, кто помогает людям на на местах.

Были доклады и о помощи водителям на заблокированных дорогах. Спасибо, в частности, и волонтерам, которые поддерживают людей в общинах. Очень важно сейчас позаботиться и о тех, кто живет в одиночестве, кто уже в пожилом возрасте. Особенно я хочу сегодня отметить весь коллектив ГСЧС Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции. Кто круглосуточно оказывает помощь. В частности, чрезвычайников Одесского региона. На днях максимально проявили себя капитан Сергей Лисин, начальник караула 45-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Руслан Бугаев, водитель 7-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Петр Каламан, водитель-электрик спасательного отделения 20-й пожарно-спасательной части. А также нацгвардейцы: солдат Сергей Димов, капитан Сергей Мельник и полковник Владимир Литвинюк. Я благодарю вас и всех ваших коллег за помощь людям. - отметил Зеленский.

Президент рассказал о проведенных международных звонках. В частности - с Наследным принцем Саудовской Аравии. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, актуальные события и перспективы. Развитие двусторонних отношений и совместную работу ради полной реализации Формулы мира.

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Также Зеленский говорил сегодня с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о подготовке Европейским Союзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении. Говорили и о продолжении в следующем году поддержки Украины со стороны ЕС.

Также сегодня обратился к участникам сессии Международной морской организации - одной из самых респектабельных институций мира, занимающейся безопасностью мореплавания. Я проинформировал об успехах Украины в Черном море - то, что сделали украинцы для восстановления нормальных морских путей в Черном море. Я поблагодарил за поддержку наших усилий и призвал привлечь Россию к справедливой и вполне заслуженной ответственности за агрессию и террор, за нарушение всех фундаментальных свобод и правил, на которых держится международный порядок подчеркнул чиновник.

Зеленский провел сегодня подготовительное совещание по различным международных мероприятий, которые планируются в ближайшие недели и до конца года.

Также президент - подписал указ о награждении солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины государственными наградами - 115 военнослужащих. Всего с 24 февраля и до сегодняшнего дня уже отмечены государственными наградами 64 тысячи 258 воинов из всех Сил обороны и безопасности Украины.