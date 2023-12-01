В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  25088 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  137589 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  143429 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  132908 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  128518 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  153414 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  219069 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  195453 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209273 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  160251 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200137 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178566 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165275 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164558 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39774 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-ukraine-budut-sudit-rossiiskuyu-pevitsu-yuliyu-chicherinu-kotoraya-podderzhivaet-vtorzhenie-rf

В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:26  •  3126 просмотра

Read in English

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.

В суд направили обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, которая поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали 

Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы, публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, пропаганду войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины)

- резюмировали в офисе генпрокурора.

В ведомстве добавляют, что россиянка еще с 2014 года  начала активно поддерживать захватнические действия РФ и демонстрировать такую поддержку широкой аудитории.

В частности, как известная российская рок-певица, музыкантка и актриса, которая имеет большое количество поклонников, она использовала свою популярность для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. Она вместо этого представляла такую агрессию как внутренний гражданский конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийскому "политологу" Михееву, который призвал к уничтожению города Сумы, сообщили о подозрении

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве проводило ГСУ СБУ. Оперативное сопровождение - ДЗНД СБУ.

Дополнение 

В Офисе генпрокурора отметили, что вместе с неустановленными военнослужащими рф, участниками незаконных вооруженных формирований, а также должностными лицами оккупированных территорий Украины она организовывала и проводила концерты, давала интервью для медиа. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковской области

Во время массовых мероприятий публично призывала к агрессивной войне и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Там, вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Напомним

По материалам Службы безопасности заочный срок заключения получила коллаборантка Юлия Лозанова (более известная под псевдонимом Юлия Витязева), которая сейчас скрывается в России. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеолога "денацификации" Украины Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам за решеткой

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
В Україні судитимуть російську співачку юлію чичеріну, яка підтримує вторгнення рф
Russian singer Yulia Chicherina, who supports the invasion of Russia, will be tried in Ukraine
Новости по теме

В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.

Криминал и ЧП •   •  3126 просмотра
В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ

Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.

Общество •   •  3687 просмотра
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ

На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.

Новости Мира •   •  2786 просмотра
На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным

Политика •   •  3584 просмотра
Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.

Политика •   •  5322 просмотра
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.

Политика •   •  4998 просмотра
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.

Война •   •  25088 просмотра
Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога

В Украине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая COVID-19, на 8,4% ниже эпидемического порога: в этом сезоне зарегистрировано более миллиона случаев, что на 39,7% больше, чем в прошлом году.

Здоровье •   •  7081 просмотра
Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога

Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.

Политика •   •  9014 просмотра
Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники

СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.

Война •   •  14200 просмотра
СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники