В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

В суд направили обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, которая поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы, публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, пропаганду войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины) - резюмировали в офисе генпрокурора.

В ведомстве добавляют, что россиянка еще с 2014 года начала активно поддерживать захватнические действия РФ и демонстрировать такую поддержку широкой аудитории.

В частности, как известная российская рок-певица, музыкантка и актриса, которая имеет большое количество поклонников, она использовала свою популярность для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. Она вместо этого представляла такую агрессию как внутренний гражданский конфликт.

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Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве проводило ГСУ СБУ. Оперативное сопровождение - ДЗНД СБУ.

Дополнение

В Офисе генпрокурора отметили, что вместе с неустановленными военнослужащими рф, участниками незаконных вооруженных формирований, а также должностными лицами оккупированных территорий Украины она организовывала и проводила концерты, давала интервью для медиа.

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Во время массовых мероприятий публично призывала к агрессивной войне и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Там, вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Напомним

По материалам Службы безопасности заочный срок заключения получила коллаборантка Юлия Лозанова (более известная под псевдонимом Юлия Витязева), которая сейчас скрывается в России.

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