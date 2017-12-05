В Венгрии за участие в войне на Донбассе экс-милиционер оказался на скамье подсудимых

Согласно материалам следствия, Кристиан Легоцки завершил службу в правоохранительных органах в начале 2015 года, после чего решил присоединиться к незаконным вооруженным формированиям “ДНР”, ознакомившись с объявлением на одном из российских интернет-порталов. Воевал на стороне сепаратистов против ВСУ, за что получил соответствующие награды.

“21 сентября 2017 он обратился в посольство Венгрии в Москве, где ему выдали временный шестидневный венгерский загранпаспорт. В тот же день он прибыл в Будапешт, где его узнали и взяли под стражу в аэропорту Ференца Листа на основании действующего ордера на арест”, — рассказала прокурор области Толна Иветт Киш.

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Подсудимый признал свое участие в боевых действиях на стороне донецких сепаратистов. Однако он не считает это преступлением заявив, что был таким же солдатом, как и те венгры, которые присоединялись к Французскому легиону или его соотечественники с двойным израильско-венгерским гражданством, служившие в секторе Газа.

“Моя вина лишь в том, что я пошел воевать на Восток, а не на Запад. Если бы это произошло десять лет назад, я не предстал бы перед судом, потому что тогда не было такой статьи Уголовного кодекса. Итак, можно сделать вывод, что не я изменился, а поменялся окружающий мир, но отвечать за это придется мне. Это моя трагедия”, — заявил наемник.

Суд принял решение направить Кристиана Легоцки на психиатрическую экспертизу.

Арестованному грозит до пяти лет заключения за участие в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования. Бывший полицейский своей вины не признает.

Напомним, гражданина Бразилии, который вербовал наемников и воевал на стороне террористической организации "ДНР", приговорили к 13 годам тюрьмы.