В Угорщині за участь у війні на Донбасі екс-правоохоронець опинився на лаві підсудних

Згідно за матеріалами слідства, Крістіан Легоцкі завершив службу в правоохоронних органах на початку 2015 року, після чого вирішив приєднатися до незаконних збройних формувань “ДНР”, ознайомившись з оголошенням на одному з російських інтернет-порталів. Воював на боці сепаратистів проти ЗСУ, за що отримав відповідні нагороди.

“21 вересня 2017 року він звернувся до посольства Угорщини в Москві, де йому видали тимчасовий шестиденний угорський закордонний паспорт. Того ж дня він прибув до Будапешта, де його впізнали та взяти під варту в аеропорті Ференца Ліста на підставі чинного ордеру на арешт”, — розповіла прокурор області Толна Іветт Кіш.

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Підсудний визнав свою участь у бойових діях на боці донецьких сепаратистів. Проте він не вважає це злочином заявивши, що був таким самим солдатом, як і ті угорці, котрі приєднувалися до Французького легіону або ж його співвітчизники з подвійним ізраїльсько-угорським громадянством, що служили в смузі Гази.

“Моя вина лише в тому, що я пішов воювати на Схід, а не на Захід. Якби це сталося десять років тому, я не постав би перед судом, бо тоді не існувало такої статті Кримінального кодексу. Отже, можна зробити висновок, що не я змінився, а помінявся навколишній світ, але відповідати за це доведеться мені. Це моя трагедія”, — заявив найманець.

Наразі суд ухвалив рішення направити Крістіана Легоцкі на психіатричну експертизу.

Заарештованому загрожує до п’яти років ув’язнення через участь у бойових діях у складі іноземного збройного формування. Колишній правоохоронець своєї провини не визнає.

Нагадаємо, громадянина Бразилії, який вербував найманців та воював на боці терористичної організації “ДНР”, засуджено до 13 років тюрми.