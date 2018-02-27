В УГО Украины прошел Чемпионат по рукопашному бою
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. 26 февраля, состоялся Чемпионат Управления государственной охраны Украины по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из разных подразделений охранного ведомства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УГО.
Поединки проходили в соответствии с семи весовыми категориями от 65 до 90 и более килограммов. По результатам соревнований первые места завоевали Олег Бондарь, Виталий Кудояр, Дмитрий Теленков, Андрей Супрунюк, Роман Бернадский, Иван Прилипко и Федор Репкова.
“С каждым годом военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые выбирают рукопашный бой как основное направление спортивного развития, становится все больше. Лично меня это не может не радовать, так как рукопашный бой по-настоящему универсальный вид единоборства, приемы которого используются одинаково эффективно как на татами, так и в реальных боевых условиях”, — отметил Начальник УГО Украины Валерий Гелетей.
Участники Чемпионата показали высокий уровень подготовки и свое мастерство. Бойцы, которые проявили себя лучше, смогут побороться за Кубок Президента Украины по рукопашному бою, который состоится в начале июня 2018 среди военных формирований и правоохранительных органов Украины.