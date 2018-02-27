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В УДО України пройшов Чемпіонат із рукопашного бою

В УДО України пройшов Чемпіонат із рукопашного бою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вчора, 26 лютого, відбувся Чемпіонат Управління державної охорони України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь 74 спортсмени з різних підрозділів охоронного відомства, інформує УНН з посиланням на прес-службу УДО. 

Поєдинки відбувались відповідно до семи вагових категорій від 65 до 90 і більше кілограмів. За результатами змагань перші місця вибороли Олег Бондар, Віталій Кудояр, Дмитро Теленков, Андрій Супрунюк, Роман Бернадський, Іван Приліпко та Федір Репков.

“З кожним роком військовослужбовців Управління державної охорони України, які обирають рукопашний бій як основний напрямок спортивного розвитку, стає все більше. Особисто мене це не може не радувати, бо рукопашний бій по-справжньому універсальний вид єдиноборства, прийоми якого використовуються однаково ефективно як на татамі, так і в реальних бойових умовах”, − зазначив Начальник УДО України Валерій Гелетей.

Учасники Чемпіонату показали високий рівень підготовки та свою майстерність. Бійці, які проявили себе найкраще, зможуть поборотися за Кубок Президента України з рукопашного бою, який відбудеться на початку червня 2018 року серед військових формувань та правоохоронних органів України.

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