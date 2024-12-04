В центре Манхэттена застрелили генерального директора одной из крупнейших в США компании по медицинскому страхованию

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Брайана Томпсона, CEO UnitedHealthcare, смертельно ранили в грудь в центре Манхэттена во время ежегодной конференции инвесторов. Нападавший несколько раз выстрелил в директора с близкого расстояния и скрылся.

Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealthcare, одной из крупнейших американских медицинских страховых компаний, смертельно ранили в грудь в центре Манхэттена, пишет УНН со ссылкой на New York Times. 

Детали

Брайана Томпсона доставили в больницу Mount Sinai West в тяжелом состоянии. 

Сейчас полиция занимается поисками нападавшего. По их словам, генеральный директор UnitedHealthcare стал мишенью нападения во время ежегодной конференции инвесторов компании в Нью-Йорке.

Известно, что Брайан Томпсон прибыл на мероприятие раньше, чтобы подготовиться. Вооруженный мужчина, очевидно, знал, в какую дверь собирался войти Томпсон, и несколько раз выстрелил в него с расстояния всего нескольких метров, а затем скрылся. 

Брайан Томпсон получил должность исполнительного директора UnitedHealthcare в апреле 2021 года, возглавив одно подразделение большей UnitedHealth Group. Он живет в Миннесоте.

Напомним

64-летний бизнесмен Майкл Клайн, соучредитель сервиса продажи билетов Fandango, погиб после падения с 20 этажа отеля на Манхэттене. Его бизнес испытал трудности во время пандемии, когда кинотеатры были закрыты.

Алина Волянская

Алина Волянская

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