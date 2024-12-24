В центре Львова установили 4-метрового рождественского дидуха: как это происходило
Киев • УНН
В центре Львова на площади Ангелов установили главного городского дидуха высотой 4 метра. Торжественная церемония сопровождалась шествием с колядками с участием детей, военных и представителей власти.
Сегодня, в канун Рождества, в центре Львова установили главного городского четырехметрового рождественского дидуха, сообщили во Львовском горсовете во вторник, пишет УНН.
Детали
Рождественский символ торжественно поставили на площади Ангелов, где он будет находиться до завершения праздников.
Вынесение дидуха традиционно сопровождалось шествием и колядой. Шествие с участием детей, военных, почетных львовян, представителей власти и духовенства шло от площади Рынок, городской шопки, до площади Ангелов. Участники несли в руках маленькие снопы-дидушки, которыми дополнили основную констукцию, затем завершили городского рождественского дидуха. Во время шествия хористы "Дударика" и группа "Джерегеля" пели известные колядки, чтобы львовяне и гости города могли подпевать.
Событие началось с минуты молчания. Затем капитан 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Богдан Бень завинчивал для всех присутствующих. После городской голова Львова Андрей Садовый дополнил дидух последним элементом и поздравил львовян с Рождеством.
Главного дидуха когда-то для города сделала семья Коцюков. Ежегодно к праздникам его обновляют свежими снопами пшеницы мастера Шевченковского гая.
Его высота - почти 4 метра. Он состоит из нескольких десятков маленьких дидухов.
Дополнение
Рождественский дидух в центре Львова впервые появился в 2009 году. С тех пор эта традиция стала неотъемлемой частью празднований в городе. Именно дидух символизирует достаток, единство и продолжение украинских традиций.