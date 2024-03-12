В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  102367 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  102314 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  102575 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  109319 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104051 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188354 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177510 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173349 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  260342 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102731 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

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Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии

Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  228660 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  229658 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  260342 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  253400 просмотра

В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.

Общество •   •  2704 просмотра
В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

В Ровенской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 7 фугасных авиационных бомб, обнаруженных местными жителями во время земляных работ.

Война •   •  2985 просмотра
Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб

Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.

Культура •   •  3224 просмотра
Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет

Четверо псевдосотрудников ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн у киевлянина, пообещав сделать для него "белый" военный билет.

Киев •   •  4804 просмотра
У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет

россияне на захваченных территориях сталкивается с нехваткой медицинского персонала

На оккупированных рф территориях не хватает медицинского персонала, поскольку местные врачи отказываются работать в условиях оккупации, что заставляет врага завозить врачей из рф и набирать студентов для обучения в захваченных медицинских колледжах.

Война •   •  5430 просмотра
россияне на захваченных территориях сталкивается с нехваткой медицинского персонала

Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

Крупный пожар вспыхнул возле нефтебазы в российском городе орел после взрыва, также сообщается о взрывах в белгороде и курске.

Общество •   •  6470 просмотра
Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел

Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена

Британско-американские силы нанесли авиаудары по западному Йемену, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения.

Война •   •  7186 просмотра
Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена

За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн

В январе-феврале 2024 года Государственная таможенная служба Украины выявила 1511 случаев таможенных нарушений на общую сумму 4,2 млрд грн, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика •   •  7989 просмотра
За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Война •   •  8677 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС

12 марта Европейская комиссия планирует объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС.

Анонсы •   •  9750 просмотра
Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС