В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

Распространяется фейковая новость на TikTok о принятии закона №3386 в Украине о выплате 14 тысяч гривен для украинцев, которые не покидали государство во время войны.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Социальная сеть TikTok стала ареной для распространения фейковых новостей о принятии правительством Украины закона №3386, который предусматривает единовременную выплату в размере 14 тысяч гривен тем, кто не выезжал за границу во время полномасштабного вторжения. По информации, сюжеты появились от имени украинских СМИ.

Согласно предоставленной информации, пользователям предложено подать "заявку" на получение помощи, перейдя по ссылке в описании под видео.

Однако оказалось, что эти сюжеты являются абсолютно фейковыми и сгенерированными искусственным интеллектом. Закон №3386 об указанной выплате не существует.

Поэтому данный информационный обман направлен на повышение охвата анонимных TG-каналов, которые указываются в описании под видео.

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