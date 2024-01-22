В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  187687 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  243271 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  208137 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  201505 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  207918 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  191000 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  181773 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  169033 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  164705 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162764 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.

Война •   •  13743 просмотра
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР

22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.

Общество •   •  12848 просмотра
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины нанесли 9 авиаударов по скоплениям противника. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава, вооружению, военной технике и системе противовоздушной обороны противника.

Война •   •  13139 просмотра
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

Россияне расширяют свою пропагандистскую сеть на оккупированных территориях, открывая филиалы фонда "Защитники Отечества", целью которого является прославление кремлевского режима. Фонд организует пропагандистские мероприятия и собирает средства на нужды оккупантов.

Общество •   •  13593 просмотра
Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили восемь ударных беспилотников, запущенных из российского города Приморско-Ахтарск. Операция проходила в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Война •   •  15019 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли

Более 40 человек погибли во время оползней на юго-западе Китая, что повлекло эвакуацию 500 человек из двух сел. Спасатели развернули поиски пропавших без вести.

Новости Мира •   •  12898 просмотра
В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли

День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января

Сегодня во всем мире отмечают День светлого Брауни, особенно в Соединенных Штатах Америки, где этот десерт чрезвычайно популярен.

УНН Lite •   •  13321 просмотра
День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января

Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.

Новости Мира •   •  14437 просмотра
Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле

После 16 лет переговоров Швейцария и Индия достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин. Сейчас чиновники завершают согласование деталей.

Экономика •   •  19346 просмотра
Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле

Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море

Двое моряков ВМС США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море у берегов Сомали. Поиски охватили 21 000 квадратных миль с помощью США, Японии, Испании и береговой охраны США.

Новости Мира •   •  15047 просмотра
Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море