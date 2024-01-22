В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника восточнее Григорьевки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безрезультатных штурмов позиций украинских войск.

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб