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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 19:36  •  8533 просмотра

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Враги 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 66 взрывам и 2 раненым среди гражданского населения.

За день оккупанты 24 раза обстреляли Сумскую область, поэтому в области было зафиксировано 66 взрывов. Кроме того, были ранены 2 человека. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская и Середино-Будская громады

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Путивльская: захватчики сбросили с БпЛА взрывное устройство (1 взрыв).

Середино-Будская: оккупанты ударили FPV-дронами (7 взрывов). В результате были ранены 2 гражданских лица. Также был зафиксирован артобстрел (4 взрыва).

Великописаревская: враг бил из артиллерии (11 взрывов). Также с вражеского вертолета осуществлены пуски ракет типа "НАР" (9 взрывов),  артобстрелы (9 взрывов) и минометный обстрел (6 взрыв).

Эсманская: террористы сбросили 2 мины на территорию громады. Также враг нанес удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская: зафиксирован удар 1 БпЛА (1 взрыв), а также удары дронами (4 взрыва).

Миропольская: вражеские силы ударили FPV-дронами (2 взрыва).

Хотинская: захватчики сбросили 6 мин на территорию громады. Также был удар 1 БпЛА самолетного типа.

Новослободская: противник ударил 1 FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольская: силы террористической страны ударили 1 FPV-дроном (1 взрыв).

Краснопольская: с территории рф произведены выстрелы из стрелкового оружия.

россияне с ночи обстреляли 7 громад в Сумской области, в том числе баллистикой, есть раненый11 июля 2024, 06:04 • 25492 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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