В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

Вечером 19 апреля враг запустил ракету по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Ракетный удар по Сумщине. Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области говорится в сообщении.

На месте работают все соответствующие службы.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае тревоги.

В Сумах прогремела серия взрывов