В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  87666 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  105523 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  74238 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  70889 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  69281 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  98311 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205824 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236341 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232619 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176273 просмотра

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  184854 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  226761 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  332507 просмотра

В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области 19 апреля, без сообщений о жертвах.

Общество •   •  4808 просмотра
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности успешной засады и уничтожения российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту22М3 на расстоянии 308 километров, выразив надежду, что теперь Одесса будет чувствовать себя немного лучше.

Война •   •  6103 просмотра
"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

Суд отказался провести слушания и продлить содержание под стражей бывшего и. о. командира Романа Червинского, что вызывает беспокойство относительно возможных незаконных действий по его аресту без суда и следствия.

Война •   •  5603 просмотра
Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов, в городе и области воздушная тревога, также было сообщения о ракете, направлявшейся в сторону Черниговской области.

Общество •   •  12014 просмотра
В Сумах прогремела серия взрывов

Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

В результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли 8 человек, в том числе 2 детей, и 34 человека получили ранения, среди них 1 ребенок.

Война •   •  10827 просмотра
Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал быстро принять пакет законопроектов в помощь Украине после одобрения Палатой представителей, предупредив, что промедление может стоить Украине проигрышем в войне с Путиным.

Война •   •  12177 просмотра
Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Только достаточное количество средств противовоздушной обороны и истребителей может отогнать российскую авиацию от Украины, согласно призыву президента Зеленского о предоставлении большей военной помощи.

Война •   •  11029 просмотра
"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В Конотопе Сумской области произошел взрыв, в то время как в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  11218 просмотра
Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Новости Мира •   •  11837 просмотра
В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

Через Единый реестр оружия Украины было подано более 306 000 заявок на получение разрешений на различные виды оружия, из которых более 285 000 заявок было удовлетворено.

Общество •   •  12188 просмотра
Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины