В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  104599 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  103058 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  136070 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  130927 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178325 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166562 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155241 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216007 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181372 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176976 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  428201 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  384939 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  403756 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  425466 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  515156 просмотра

В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

26 марта враг нанес авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры в Сумах, Украина, сообщений о пострадавших не поступало, а экстренные службы оценивают последствия.

Война •   •  14525 просмотра
В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

В связи с ожидаемым потеплением Днепр готовится завершить отопительный сезон 28 марта, при этом медицинские учреждения и интернаты продолжают получать тепло по запросам.

Общество •   •  15998 просмотра
Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

50 частных домов повреждены, три из них разрушены в результате вражеского обстрела жилого квартала в Николаеве.

Общество •   •  17913 просмотра
Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.

Новости Мира •   •  14528 просмотра
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате ночного ракетного обстрела российскими военными города Новогродовка Донецкой области.

Война •   •  15085 просмотра
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Венгрия выступает против неограниченного импорта украинского зерна в ЕС, требуя защиты своих фермеров от конкуренции с низкокачественной украинской продукцией, и настаивает на включении пшеницы и кукурузы в гарантии для украинского импорта для продолжения торгового соглашения.

Экономика •   •  17162 просмотра
Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Российские следователи допросили семьи 4 таджикских мужчин, обвиняемых в совершении смертоносного нападения на концертный зал под Москвой, а президент Таджикистана Рахмон лично руководил расследованием.

политика •   •  18858 просмотра
Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.

Новости Мира •   •  13980 просмотра
Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Кабинет Министров Украины назначил Антона Шалигайло заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

политика •   •  16368 просмотра
Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.

Криминал и ЧП •   •  15560 просмотра
Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК