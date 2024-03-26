В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.